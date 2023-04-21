這種老公哪裡找？一名人妻看房長達一年多，終於在雲林高鐵站附近找到心目中理想的住所，就只差還沒簽約，不過老公居然翻出2年前的實價登錄，發現總價貴了500萬元，希望她打消買房的念頭，還說「若妳放棄，折現金1800萬匯到妳戶頭！」貼文一出，網友也直搖頭，甚至有人說：「這個地點等於賭博」。

原PO在臉書社團《買房知識家 A你的Q》發文表示，她認真看房一年多，終於找到心儀的物件，不僅正面對公園，還是高樓層、大坪數，並擁有平面車位，總價大約1800萬元，在雲林高鐵站附近的重劃區。原PO已經付了10萬訂金且議價成功，只差最後簽約的環節。

然而，原PO的老公卻認為，現階段還算是房價的高點，而相同件案2年前的實價登錄，和原PO目前談的價格差了至少500萬元，因此並不支持原她買房，原PO卻則是認為重劃區未來發展指日可期，「會再漲！沒有問題」。

老公見原PO還不打退堂鼓，便開出條件，「若我放棄，折現金1800萬，匯到我戶頭」，這下更讓原PO陷入兩難，因為只剩下沒幾天就要簽約，她只好上網發文向眾網友請益，「高於實登500萬的預售屋，大家建議買嗎？」

貼文曝光後，有網友認為，2年前的實價登錄參考價值不高，「就像你們以後要賣也不會按2年前的實價賣」。而留言串中也有不少人苦勸，「不會很建議買，這個地點等於賭博」、「重劃區，得看交通是否便利！否則以高鐵雲林周邊，空地還很多，人流車流也很少，當然它的價值，要上漲當然就不容易」、「不建議，這個價格可以買老屋做重建比較划算，才能做到真正保值與增值」。