分手後這種東西還會留下來繼續使用嗎？一名女網友表示，某天無意間在男友的床頭櫃找到「他和前女友的情趣用品」，連忙問男友為何還要留著？結果男友竟突然爆氣，反嗆「為什麼要丟？是拿來用妳了嗎？」還表示有把情趣用品清洗乾淨。貼文一出，引來網友開玩笑說：「念舊的男人」。

原PO在臉書社團《和前任的那些事(匿名)》發文表示，某天晚上在男友家好奇心作祟，忍不住偷偷翻了男友的床頭櫃，沒想到裡面竟然放了男友和前女友一起使用過的情趣用品，讓原PO覺得無法接受，質問：「為什麼還要留著？」

「我為什麼要丟，那都洗乾淨了啊，我是拿來用妳了嗎，有嗎！」面對原PO的質疑，男友直接回嗆，完全不認為這樣的行為有何不妥，而原PO當下也忍住激動的情緒，保持理性地離開了男友家，並決定結束兩人的戀情。事後，原PO回想起這段往事，不禁覺得慶幸，心想「離開爛人，是好事」。

貼文曝光後，網友紛紛歪樓留言，「嗯～是個專情男子」、「懂得惜物愛物的男人」、「念舊的男人」、「妳怎知道…他會不會是留著自己要用」、「他自己要用的被發現惱羞成怒」，不過也有人替原PO說話，「當下是乾淨的，誰知道用過幾次」、「真心覺得很爛，而且不尊重現任」、「兇屁兇喔，我聽到也走人」。