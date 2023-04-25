永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，台南市的安南區今年第一季新推案戶數高達1887戶，共有7個建案，平均每個建案約270戶左右。安南區因為鄰近台南的傳統市區，生活機能完善，且區域內沒有嫌惡設施，還有安南區副都心(商60)的開發，因此吸引到了不少民眾選擇到安南區買房。此外相對於台南傳統市區，安南區的優勢就是距離台南科學園區更近，且還有北外環道建設加持，因此隨著南科帶來的園區客，也會藉此為當地帶來更多的居住需求。

不過，陳金萍提醒，根據內政部去年11月公布2022年上半年餘屋量，安南區1000多戶的餘屋也是台南市之冠，加上平均地權條例修法通過後，預售屋將以自用需求為主，預售屋交易量減，也可能讓餘屋量持續增加，好地段、合理價格與符合市場需求的產品定位可能才能脫穎而出。

2023年第一季新推案戶數第二名為高雄市楠梓區，陳金萍說明，近年來因科技大廠設廠投資、橋頭科學園區規劃、公共建設等利多因素，讓高雄市房價飆漲，因此也吸引了許多建商紛紛投入高雄預售屋的市場，促使高雄市新推案的總戶數為七大都會區之冠，高達7510戶，其中又以楠梓區最為突出，鳳山區和橋頭區緊追在後。