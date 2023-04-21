一名從頂大畢業的女網友表示，自己的工作是約聘人員，月薪僅有5萬多元，她在公司完全不敢說自己是頂大畢業，已經「類躺平」，還自嘲是魯蛇，覺得未來只能庸庸碌碌地度過餘生。貼文曝光後，引來大量頂大畢業生的回覆，甚至有人透露自己的月薪僅有3萬元左右，直呼：「有夠崩潰」。

原PO在論壇《Dcard》以「有頂大生月薪不到5萬的嗎？」為題發文，透露自己30多歲，已婚有小孩，雖然從頂尖大學畢業，但現在的工作是約聘人員，月薪約5萬多元，自嘲是魯蛇，在職場上完全不敢主動提起是從哪間大學畢業，目前正消極地準備考公職，大嘆「已經類躺平，可能一生就這樣庸庸碌碌地過了」。

貼文曝光後，引來超過900則留言回覆，網友直說：「約聘5萬多，已經打死一堆正職的人了」、「準備公職？要確定耶，考上之後你就變成頂大月薪不到5萬」、「頂大同學畢業後在補習班當櫃檯人員，雖然感覺浪費才能，但是生活過得順心就好」、「公職路過…出社會2年月薪4萬5到5萬左右，一直在煩惱這個薪水以後怎麼活」。

另外，留言底下也出現其他頂大畢業的網友直說：「我才3萬出有夠崩潰，什麼都不會，不知道能幹嘛，已經躺平，不婚不生不戀愛，超佛系」、「我3×歲，月薪2萬多」、「我年薪70萬，如果可以重來我不要讀文組」、「我畢業後的第一份工作是2萬3，但現在年薪應該已經是同學中數一數二好的了」、「畢業多年也4萬多而已」、「清大管院的，新竹當採購連4萬都沒有QQ」。