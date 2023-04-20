雲林斗六分局前接獲銀行報案，一名年輕人要提領420萬元現金，用途是代購汽車精品；警方獲報趕往關懷，該名男子聽完員警及行員的勸說後放棄提領。

26歲男子到斗六市區一家銀行提現420萬元，行員擔心他被詐騙，男子表示受託領款要作汽車精品投資之用，但銀行行員不放心，請求斗六分局協助。

斗六派出所員警趕往關懷，發現男子提領的帳戶是一家公司的存款，該男子聲稱是老闆叫他提領，用途是購買低價汽車精品，再以高價轉賣。

由於該帳戶的金流大多是3月分匯入，派出所員警提醒男子勿輕信，並提示他幫人領的款項若涉及詐騙案恐會自誤，男子聽完後表示放棄提領，並說會轉告老闆。據了解該男子並非斗六人，是路過斗六的銀行順便領錢。

本月初斗六市也有一名女子到銀行提領200萬元被行員關懷，她聲稱提自己的錢投資為什麼不行？不過在斗六派出所員警分析若涉案的後果，該女子放棄提領。