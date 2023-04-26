樂天女孩化身正義刑警宣導反詐騙。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

中華職棒樂天桃猿25日主場賽事，由樂天女孩穿上刑警背心化身正義刑警，提醒球迷反詐觀念，希望民眾一起成為「錢包守門員」，球場中也以大螢幕播放警政署長所拍攝的反詐欺宣導影片，教導球迷如何識別詐欺手法。

樂天女孩熊霓、李昀、儷軒、Kira分別宣導4種常見詐騙手法並提供4種防詐小撇步，包含「釣魚簡訊詐騙」提醒「莫名連結不要亂點」；「解除分期付款詐騙」提醒民眾「＋886來電幾乎都是詐騙」。而「假網拍詐騙」則要呼籲「過於便宜的價格要小心」；「假投資詐騙」則是提醒「名人加持的飆股群組要求證」。

據內政部警政署111年統計，詐欺案是目前最普遍的刑事案件，中壢警分局長唐嘉仁表示，棒球是深受各年齡層喜愛的運動，其中又以青年居多，希望能藉由民眾在球場中的熱情，在知道什麼各種詐欺手法後，將這樣的防詐意識告訴更多的親友，感謝樂天球團對反詐欺工作的支持，讓宣導工作不再只是一句標語，而是能夠生活化，更貼近民眾。