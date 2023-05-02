擁有火辣身材、甜美笑容的正妹實況主YouTuber Sandy（許芸珊），前年遭遇私密影片遭網友外流，她因此怒告對方，最近她協助警方拍攝宣導影片時，提到前陣子認識1名談吐幽默的男網友，原本大家相談甚歡，但某天對方突然表示奶奶發生交通意外，跟她借2萬元「救命」，她一度動搖要匯款，最後是朋友勸說，這種交友詐騙經常發生，她才決定封鎖對方。

擁有不少粉絲的Sandy，因工作關係經常在網路上分享遊戲實況影片，但也導致駭客入侵，曾被竊取1分鐘左右的私密影片，她後來還對散佈的網友提告，最近她參與中正二警分局宣導網路詐騙、犯罪的影片，提到1段差點被騙的過程。

Sandy說她在網路認識1名男子，對方言談很風趣，互動一段時間對他的感覺不錯，但1個月後某天，對方突然說自己的奶奶發生交通意外，急需2萬元的住院費，拜託Sandy匯錢應急。

Sandy表示她原本有動搖，還相信對方真的需要這筆錢救奶奶，差點就要匯出，但最後有朋友極力勸告，表示類似的詐騙不勝枚舉，而且為何會跟認識不久的人借錢？還是區區的2萬元？告訴她太有可能是詐騙的男蟲。

後來Sandy委婉拒絕，不料對方馬上翻臉，開始口出惡言咒罵她，她也馬上將對方封鎖，她認為自己好險沒有傻傻去匯款，不然辛苦錢就打水漂了。

中正二分局長李憲昌表示，隨著各類交友網站或軟體盛行，LINE、IG等已成時下民眾聯繫與認識朋友的管道，但過度依賴、信任網路交友，或是不慎暴露過多的個人資料，很可能成為網路詐騙集團眼中的肥羊。

根據165反詐騙系統分析，全台2022年1月迄今，已有18億遭歹徒詐走，詐騙手法前五名分別為：(一)假投資、(二)解除分期付款、(三)假網拍、(四)假交友(投資詐欺)、(五)猜猜我是誰，其中假交友結合假投資詐騙更是層出不窮。

警方感謝Sandy分享經驗，也強調網路有隱匿且查證困難的特性，常為有心人士利用，歹徒結合交友軟體風潮，於熱門交友App中找尋下手目標，以美色或金錢利誘，一旦上鉤，便開始假借名義詐財行騙，呼籲民眾遇到問題，可儘速撥打110及165反詐騙專線求助。

此外，警政署進行「全民防詐，藝起發聲」的宣導活動，將邀集40位藝人共同發表防詐宣言，歡迎民眾5日下午1時，一同關注「NPA署長室」或「CIB局長室」臉書粉絲專頁直播，全民一同打擊犯罪，讓詐騙無所遁形。