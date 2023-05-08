海山分局結合「新北河濱蝶戀季」，宣導反毒反詐騙。（警方提供）

海山分局結合「新北河濱蝶戀季」，宣導反毒反詐騙。（警方提供）

海山分局結合「新北河濱蝶戀季」，宣導反毒反詐騙。（警方提供）

「新北河濱蝶戀季」本月6日在板橋蝴蝶公園揭開序幕，海山警分局為加強推廣防詐觀念，於裝置藝術展覽會場設立犯罪預防宣導攤位，並有員警走進人潮，主動向廣大觀覽民眾解析各類詐騙手法及防範之道，避免蒙受財產損失。

警政署統計，近6年來，國內詐欺案件每年平均約2萬4900件，財損金額達50.9億，其中學生遭詐騙案以「假網拍」最多，「色情應召詐財」及「虛擬遊戲詐欺」次之。為將犯罪預防意識向下扎根，海山分局近日於轄區內各小學舉辦校慶活動時，積極走入校園，宣導各類詐騙手法，更針對「新興毒品」進行介紹，提醒學童不要出於好奇嘗試，期讓學子認識常見詐騙手法及毒品態樣。

海山分局長王鴻儒表示，防詐騙宣導是長期而持續的過程，為使反詐騙觀念深植民心，讓孩童「識詐」觀念從小做起，並藉此轉告家中親戚及長輩當前常見的詐騙類型及案例，如有疑慮應撥打165反詐騙專線或110查證，防止受騙上當，確保自身財產安全。

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