台北市信義分局為使防詐知識能夠從小開始培養，結合國泰慈善基金會、國泰人壽專萬和與專北城通訊處眾多志工，於日前在台北市信義區博愛國小運動會現場，教導學童使用刑事警察局、國泰金控與臺灣大學共同開發的詐騙防衛隊桌遊，學習反詐知識。

台北市信義分局為使防詐知識能夠從小開始培養，結合國泰慈善基金會、國泰人壽專萬和與專北城通訊處眾多志工，前往台北市信義區博愛國小，教導學童反詐知識。（圖／警方提供）

由家長與孩童一起參與桌遊，除了加深家庭成員彼此間的感情，也能透過遊戲教導大人小孩如何防詐，活動現場更有警察的氣球娃娃非常吸精，吸引許多家長及孩童駐足拍照，還有簡易的Q&A贈獎活動，學童們和家長熱情響應反詐宣傳，對於桌遊及問答活動玩得不亦樂乎，並有許多小志工自願於假日出席宣導活動，擔任桌遊小桌長，帶領其他學童玩遊戲的同時，也將反詐觀念帶回家庭。

信義分局呼籲，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，並謹記防詐 3 步驟「一聽、二掛、三查證」，不要被對方的話術牽引而慌了心神，更不要隨聽從指示操作網路銀行或ATM，有疑問先掛斷電話，立刻撥打 165 反詐騙專線查證，「詐騙手法日益新，你我務必要小心！」。