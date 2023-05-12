第38屆世界獸醫師大會(WVAC)今年首度在台灣舉辦，新北市府上月27日邀請世界各國的獸醫師們，搭乘渡輪，盡地主之誼進行國際交流。不過，市議員翁震州質疑，渡輪標案就要83萬、招待的茶慶酒20萬、接駁車至少4萬，總經費破百萬，質疑花費過高。對此，新北市長侯友宜回應，招標金額會再去了解，但做城市外交、為台灣多做事，他都願意。

翁震州說，他覺得邀請獸醫師參訪、行銷新北市是好事，但是有必要花費至少120萬辦活動，新北市流浪動物罐頭一年預算是348萬，他查詢動保處過去經費，沒有納入該活動預算，他質疑是否有排斥到動保處經費，半天吃喝玩樂就佔掉近半年的流浪犬動物預算，真的有必要嗎？

對此，農業局表示，茶慶酒是新北產品，希望藉機推廣，這很重要，這不適合用吃喝玩樂，這是國家的事情，好不容易爭取到活動辦理，請議員支持台灣。

侯友宜說，市府會再去了解招標金額是否是80多萬，但城市外交為台灣多做事都願意。