中廣遭黨產會認定為國民黨附隨組織並禁止處分不當取得財產，中廣請求動支律師費用逾百萬元，但黨產會不准，為此中廣提起行政訴訟，但台北高等行政法院認為，黨產會否准並無違誤，判中廣敗訴、駁回請求，上訴後，最高行政法院駁回確定。

這起為了支付律師費的請求官司，導因黨產條例公布施行後，黨產會認定中廣的人事、財務及業務經營曾由國民黨實質控制，且中廣脫離國民黨的實質控制屬非以相當對價轉讓，因此認定中廣不當取得的財產，應移轉為國有。

中廣不服遭黨產會認定為國民黨附隨組織，提起行政訴訟並聲請停止執行，支出該案的行政訴訟第一審律師費用40萬元、聲請停止執行第一審律師費用42萬2222元，及另家事務所44萬多元等逾百萬元，中廣申請動用費用支付律師費。

中廣主張，這些律師費用符合黨產條例但書規定，申請動用遭停止處分的財產，但黨產會否准申請，中廣不服提起行政訴訟，北高行政法院認為，中廣的請求不符合黨產條例但書及許可辦法規定，黨產會否准並無違誤，駁回中廣的請求，上訴後，最高行政法院駁回確定。