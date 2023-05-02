偵查隊長陳偉仁與藝人王晨飄合影宣導。（簡銘柱翻攝）

王晨飄（Sofia）熱愛騎重機，經常透過社群媒體分享生活、與網友互動，目前IG有超過24萬人追蹤，人美心更美，鑑於許多網友深受假網拍詐騙困擾，日前騎乘專屬小粉紅坐騎，「飄」然降臨警察局大同分局拍攝防詐影片。

詐騙集團看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失聯，因此，商品價格明顯低於市價，極有可能是詐騙，網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平臺，並使用平臺提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易。在此呼籲大家：貨比三家不吃虧，貪小便宜才吃虧!如有任何詐騙問題，請撥打24小時防詐專線165！！

另警政署為了宣示打擊詐欺的決心及提昇民眾反詐意識，將112年5月5日訂為「全民反詐日」！並於當（5）日14時規劃「全民防詐 藝起發聲」宣導記者會，藉由演藝人員知名度及號召力，讓更多民眾瞭解最新詐騙手法及防範之道，在此特別邀請大家於當（5）日在臉書粉絲團搜尋「NPA署長室」直播共襄盛舉。