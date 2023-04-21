華爾街股市主要指數今天收跌，主因電動車大廠特斯拉（Tesla）與幾家地區性銀行的財報令人失望。
道瓊工業指數下跌110.39點或0.33%，以33786.62點作收。
標準普爾500指數挫跌24.73點或0.60%，收4129.79點。
科技股那斯達克指數下滑97.67點或0.80%，收12059.56點。
費城半導體指數微跌0.10點近乎持平，收3046.28點。（譯者：楊昭彥）1120421
華爾街股市主要指數今天收跌，主因電動車大廠特斯拉（Tesla）與幾家地區性銀行的財報令人失望。
道瓊工業指數下跌110.39點或0.33%，以33786.62點作收。
標準普爾500指數挫跌24.73點或0.60%，收4129.79點。
科技股那斯達克指數下滑97.67點或0.80%，收12059.56點。
費城半導體指數微跌0.10點近乎持平，收3046.28點。（譯者：楊昭彥）1120421
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。