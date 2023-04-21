華爾街股市主要指數今天收跌，主因電動車大廠特斯拉（Tesla）與幾家地區性銀行的財報令人失望。

道瓊工業指數下跌110.39點或0.33%，以33786.62點作收。

標準普爾500指數挫跌24.73點或0.60%，收4129.79點。

科技股那斯達克指數下滑97.67點或0.80%，收12059.56點。

費城半導體指數微跌0.10點近乎持平，收3046.28點。（譯者：楊昭彥）1120421

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