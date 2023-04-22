7旬婦「新股申購」急匯33萬 行員聯手林口警苦勸保積蓄

新北市泰山區1名7旬婦人，日前接獲「股票中籤」訊息，前往銀行匯款33萬「新股申購」，行員驚覺有異，請警方協助，保住婦人積蓄。

警方表示，近年來股市熱絡，其中許多股民都有參與「新股申購」的經驗，由於股票市價往往高於承銷價，因此只要申購中籤，便能馬上賺得溢價差。4月18日中午12時許泰山區就有1名7旬老婦前往銀行要匯款33萬元，經接待的陳姓行員詢問匯款用途，老婦表示是因為股票中籤，要匯款才能交割，惟查匯款對方係個人帳戶，與常態股票申購流程不同，行員驚覺有異，因此通報轄區明志派出所，巡佐王慶昌、警員黃騰樟立即趕赴現場，一番詢問後確認老婦係遭到詐騙無誤，還以自身經驗與老婦分享，老婦最終打消匯款念頭，員警事後也立即通報警示帳戶，避免他人再遭詐騙。

林口警分局呼籲民眾，詐騙集團常透過網路，大量發送宣稱可短期致富、高報酬等詐騙訊息，一旦民眾匯款投資，資金往往有去無回，因此千萬不可輕信來路不明的網路投資，應透過政府立案的金融機構及合法管道投資，財產安全才有保障。