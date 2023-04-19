台中市豐原區7旬黃姓婦人日前接獲自稱姪子來電並互加LINE好友，寒暄幾日後，該姪子稱生意需周轉23萬元，黃婦信以為真急赴銀行，幸遇機警行員察覺有異通報警方，經致電其家屬釐清，順利識破詐團慣用「假親友真詐騙」手法，成功保住婦人老本。

台中市警察局豐原分局表示，頂街派出所巡佐蔡呈瑞、警員莊照威日前下午4時30分許接獲銀行通報表示，74歲黃姓婦人疑遭詐騙，需要警方協助。

經員警到場了解，黃婦稍早獨自前往銀行，慌張向行員詢問如何匯款，因其神色有異行員主動關懷詢問，進而發現黃婦欲匯款給久未謀面的姪子，懷疑遇上詐團。

黃婦向員警表示，姪子前陣子來電關心寒暄並要求互加為LINE好友，近日都會傳早安圖問候，讓她倍感窩心，日前突然聲稱與人在大陸投資做生意急需一筆錢周轉，請她協助匯款23萬元至指定帳戶，並堅稱隔天會立即還款。

警方當場協助致電黃婦家屬確認，以釐清事情真偽，並陪同檢視黃婦LINE的對話內容，明顯是詐團慣用的「假親友真詐騙」手法，警方耐心說明此為詐騙慣用手法，切勿聽信對方說法匯款，黃婦才知自己差點落入詐團設下的圈套，十分感謝警方與行員的熱心協助，才能順利保住積蓄。

豐原分局長劉其賢呼籲，民眾如接獲不明訊息或來電，應提高警覺及保持冷靜，先掛斷電話，並撥打110或165反詐騙專線查詢求證，以避免上當受騙。