去年7月基隆市警察局執行治平專案，破獲天道盟太陽會向店家強索保護費，目前正由基隆地方法院審理中。近日傳出涉案黑道人士在交保後仍持續騷擾被害人要求和解，俾便獲判輕刑。基隆市警察局表示，已召開專案會議，加強蒐證，報請檢察官聲請預防性羈押。

基隆市警察局去年7月，查獲天道盟太陽會基隆分會涉嫌向廟口一帶店家強索保護費，警方經長期的監控及查察，將基隆分會吳姓大哥、黃姓分會長等11人，依涉犯《組織犯罪防制條例》移送基隆地檢署偵辦。基檢也於去年12月偵結，將吳男及黃男等9人起訴。

據了解，檢方先前雖已聲押吳男、黃男等人獲准，但在檢方起訴後，以被告認罪為由，向基隆地院要求交保。執料，交保後的吳男、黃男等人，仍持續騷擾檢舉商家，並要求被害人與其和解，以換取獲判輕刑。

另外，吳男去年12月還當選某藝文團體理事長，並於今年2月取得基隆市政府發給的相關證書，也讓被害店家不滿，認為市府公開為黑道大哥洗白、背書。基隆市政府社會處表示，並不清楚該團體新任理事長具有黑道背景，會研議相關的適法性。

基隆市警察局長張樹德表示，絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，並貫徹市長謝國樑上任後宣示打擊黑幫犯罪，秉持犯罪「零容忍」態度。市局已由刑警大隊、各分局組成掃黑專責專案小組，召開專案會議，持續蒐證檢肅，務必將不法暴力集團連根刨起為目標，持續蒐集新的違法事證，報請檢察官向法官聲請預防性羈押。

基隆市政府5日表示，已依違反《人民團體法》第58條第1項第1款撤免基隆得意堂藝宣文化協會現任理事長職務，註銷當選證明。基隆市政府發言人余治明表示，基隆市政府將秉持犯罪零容忍的態度，加強後續社團法人的資格審查，避免類似的事件重複發生，端正社會風氣。