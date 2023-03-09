基隆市共融幼兒園學習成果發表，小朋友在遊戲中學習。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市共融幼兒園學習成果發表，老師指導小朋友共融學習。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

讓普通與特教學童能夠共同學習成長的「普特共融」教學理念已成趨勢，基隆市為全國首創辦理「融合教育」試辦計畫的幼兒園，每園增聘一位全時特教助理員，推動成效卓越。中央除肯定之外，更於9日帶領全國參與「融合教育多元輔導試辦計畫」的幼兒園教師和輔導人員到基隆長樂國小附設幼兒園進行參訪活動。

基隆市教育處表示，長樂國小附設幼兒園推動融合教育的成果，於2022年獲得「Best Education-KDP 2022全國學校經營與教學創新KDP國際認證獎」-融合課程特優獎的肯定。教學團隊表示，推動融合教育是從校園環境出發，設計豐富適合多元學習的環境，讓有不同需求的孩子在學習環境中自然相處，進而對他人表現接納與關懷，也透過適性適齡的遊戲取向課程安排，讓不同特質的小朋友興趣專長皆有所發揮。

教學團隊強調，在幼兒園部分，會積極結合小學特教支援系統讓家庭、學校共享資源，來達到普特共融無差別學習；本次參訪校方也以融合學習環境和普特共融課程案例分享為主軸，期望產生共學共好的學習效應。

長樂國小附設幼兒園教師劉怡君說：「申請融合教育試辦計畫，增聘一位全時特教助理員，對融合生在團體中的學習真的幫助很大，很感謝教育處看到我們教學現場在進行融合教育時，對人力迫切的需求。」

長樂國小校長林維彬表示：「在補助特教助理員的同時，市府也補助幼兒園增購學習區教材，支持我們教學團隊研發合適的共融學習環境和課程，讓孩子在自主學習和同儕合作下，有機會發現自己的亮點，愛上學習。」

教育處劉美蘭處長表示，成就每位孩子是教育存在的價值，不落下任何一位孩子，一直是市府的目標，市府將持續支持教育各階段的教學團隊研發課程，盡力充實各項教學人力及教學資源，為基隆孩子建構友善有愛的適性教育環境，讓孩子快樂成長。