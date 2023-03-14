▲小朋友們上課了解交通安全號誌及規則。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲小朋友們穿戴好護具後，在駕訓班的重機訓練場地，騎腳踏車體驗交通安全活動。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府為了提供孩子更多元及在地的學習機會，於109學年度起，開辦幼兒多元學習體驗活動，其中深受幼兒喜愛的「交通安全體驗」課程於14日在基隆培德駕訓班辦理第二場次，由復興國小附幼及瑪陵國小附幼共同參與，共計25位小朋友騎著腳踏車在玩樂中學習交通安全知能，保護自己也保護他人。

教育處說，「交通安全體驗」活動透過委託本市的安心幼兒園與基隆在地的培德駕訓班合作辦理，本年度共計辦理8場次，總計有240名小朋友同樂參與，由駕訓班講師教導小朋友如何正確配戴安全帽及護膝，搭配影片講解交通安全號誌及規則，協助幼童們騎著腳踏車於重機考場安全闖關。最後每位參與的小朋友，還會領到貼著自己穿著安全護具與腳踏車合照的體驗證書，成為基隆市交通安全小小宣導員，讓交通安全從小扎根。

基隆市教育處處長劉美蘭表示，教育處會持續規畫並開發多種「幼兒多元體驗活動」，開啟基隆市幼兒們的多元創意與未來無限的可能。

劉美蘭強調，本日的「交通安全體驗」可以培養正確的交通安全觀念，透過讓小朋友騎著腳踏車在重機考場上，模擬日常生活中看到號誌時該如何遵守交通規則，從小培養幼兒守法的好習慣，也能分享這些知識給長輩，達到「由下而上」互相學習的效果，讓基隆交通可以更安全。