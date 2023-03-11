頭份市長羅雪珠忍痛決定與頭份市幼兒園業者解約。（謝明俊攝）

頭份市幼兒園現有業者連續違規，頭份市公所召開家長說明書尋求家長諒解。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份市公辦民營幼兒園，去年2月爆發承包經營的基金會財務問題退場，縣府及頭份市公所緊急協商新廠商進場，在前縣議員黎煥強等人推薦下，由中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會承接，結果不到1年，再度爆發承接業者多項違規，遭縣府裁罰2次，頭份市公所不定期稽查也發現有師生比不足等違規事項，連原園長也受不了主動離職，市公所決定將在今年7月31日約滿後予以解約，幼兒園將停業，全力協助轉介學童至其它幼兒園就讀。

頭份市公辦民營幼兒園是在去年2月間，發生承包業者財務問題遭並經法院公告解散登記，教育部依法廢止設立許可，為安置園內幼童，並保障員工的工作，縣府及市公所緊急補救尋找業者接手，在前縣議員黎煥強等人的推薦下，由中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會得標，市公所因無法查核，所以只能同意新業者上路。

頭份市公所指出，新業者因師生比不足等問題，違反「幼兒及教育照顧法」及「教保服務人員條例」規定，連續遭縣府裁罰2次，頭份市公所不定期查後也確實發現違規問題始終未改善，更發生原有園長離職迄今近1個月尚未補進，並導致有家長向市所陳情，孩子在園內受傷頻率增加等校園安全事例發生。

頭份市長羅雪珠獲悉後非常重視，除了召開家長說明會，並於3月9日邀集專家學者、律師及縣府等開會討論，認定協會違法「情節重大」，決定在今年7月31日契約屆滿後，不再續約。

羅雪珠表示，有家長期望留在原校就讀，但協會明顯違反法令且履約狀況不佳，市公所實在無法同意業者繼續營運1年，市公所並擔心若同意延長營運，協會恐更肆無忌憚，對於目前仍在就讀的27位中、小及幼幼班幼生的教保安全及受教權益，更是堪憂。

市公所指出，因考量目前頭份市內現有公共化幼兒園缺額尚多，加上頭份幼兒園土地為國有地，公所將依循頭份市民需求及土地使用最大效益為考量，依規定提送市公所財產審議委員會及市務會議審議辦理。