最後追撞的自小客車，警方封鎖路段儘速處理，以避免二次事故。（基隆市消防局提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆一名李姓男子8日深夜11時許不明原因走上國道1號，於北上基隆五堵路段外側車道行走，不幸先後被3輛車撞擊，最後卡在轎車前保險桿下方。消防人員獲報前往救援，發現已明顯死亡未送醫，詳細事故原因正由國道警察調查中。

國道公路警察局第1公路警察大隊9日上午表示，大隊勤務指揮中心8日晚間11時44分接獲通報，於國道1號北向指標6.8公里五堵路段外側有行人，便立即通報線上巡邏車前往查看，但在2分鐘後竟又接獲報案，相同路段有行人被車輛撞擊。

接獲通報後，基隆市消防局「119」救災救護指揮中心派遣基隆市消防局百福分隊前往救護，警方也通知緩撞車到場警戒，避免防二次事故。警消到場時，只見李男被壓在自小客車前保險桿下方，身體呈現蜷曲狀，頭部破裂、腦漿外溢，已明顯死亡。

國道警方初步了解表示，現年62歲的李男疑似從國道1號北向五堵出口逆向走上高速公路後，在北上外側車道往前行走，不幸先遭外側車道之成姓男子駕駛自小客車撞擊後，再遭楊姓男子駕駛的大貨車撞擊，最後被陳姓男子駕駛的自小客車輾壓在車底，當場死亡。

警方完成採證後，將行人移置外側路肩，於9日凌晨0時50分排除事故現場，恢復正常交通，並通知基隆市立殯儀館派人協助處理，查出李男身分後通知家屬指認。家屬表示，李男早上即出門，並不清楚他的去向，直到接到警方通知，才知道他在國道遭車輛撞擊身亡。

國道警察事後對成姓、楊姓和陳姓3名駕駛人實施酒測，體內均無酒精濃度反應。警方已報請基隆地檢署檢察官相驗，調查肇事原因及死因。

國道警察局呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，提高警覺注意車前狀況，同時機車、腳踏車和行人應注意標誌，不可違規上國道以免憾事再度發生。