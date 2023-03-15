高雄程姓女子2017年參加同學會，與30年的老同學李姓男子重逢，當時李男騙程女自己是高雄檢查分署的檢察官。沒想到2020年程女發生車禍，李男告訴程女可以協助她處理相關事宜，向程女收取「訴訟保證金」共7萬元，後來又自稱認識建商高層，陸續騙走程女共71萬元。

2017年程女和李男2位老同學在同學會上重逢，李男騙程女自己在高雄檢查分署的檢察官擔任檢察官，2人同學會結束後仍保持聯繫，相談甚歡，沒想到竟一步步落入李男的詐騙圈套。

2020年3月程女發生車禍，李男逮到機會，以「檢察官」的身分告訴程女可以提供協助，於是先是向程女收取5萬元的訴訟保證金，又再騙走2萬元的假保證金，但這時程女仍未清醒。

同年6月，李男向程女聲稱自己認識建商高層，可以一起投資房地產，陸續騙走程女52萬元；之後李男又說自己需要程女代墊保證金，向程女借了10萬元，最後卻只還6000元。經過一番「投資」卻未回本後，李女終於恍然大悟自己受騙，連忙報案處理。

檢方偵查時，李男否認自己有自稱檢察官，但檢方傳喚「同學們」作證時，同學都表示李男同學會時確實有說自己是檢察官，當場打臉李男，甚至有同學翻出李男黑歷史，表示自己也被李男騙走150萬元過，當時李男被判刑1年6月。因此檢方依詐欺罪起訴李男。