陳男不滿吳姓女友提出分手，去年3月間獨進她住處，打視訊電話放火恐嚇，4月間還毆打恐嚇索錢，5月間騙她到汽車旅館，揮刀綑綁拘禁，還強盜提款卡提領2萬元。陳到案否認攜凶器強盜，一審判刑10年6月；陳二審全部認罪、並寫信向前女友表達歉意，法官從輕量刑改判8年6月，部分可上訴。

陳男不滿吳女提出分手，2022年3月24日下午拿藏在鞋櫃的備用鑰匙進入她住處，撥打視訊電話給吳女，同時以打火機點燃衛生紙放在枕頭上，將枕頭燒到焦黑，恐嚇已購汽油瓶，若不出面就灑汽油燒房間。

同年4月7日，陳男動手打吳女，離開後又傳訊息給她恐嚇，如果不給錢，就找兄弟處理她及家人，此外，陳在5月5日偷走1輛腳踏車，做為代步工具。

陳男另以還錢為由誘騙吳女同年5月18日到中市某汽車旅館見面，但到場後，竟持水果刀向吳揮舞、勒住她脖子，開口要索跑路費5萬元，恐嚇指稱，「沒有的話就一起死」，吳抵抗時，遭刀劃傷。

吳女交出銀行提款卡後，陳男即以童軍繩、束帶及膠帶等將她綑綁拘禁，到超商提領2萬元後返回汽旅。期間因吳掙扎觸動手機的S0S系統，警方接獲通報循線查獲。

陳男到案坦承放火，但否認攜帶凶器強盜，一審依加重強盜罪、傷害罪、恐嚇取財未遂及竊盜罪等判10年6月，陳男不服上訴。

陳男在二審時承認全部犯行，在押時親自寫信吳女表達歉意。法官審酌，放火部分，陳先燃燒衛生紙，不是直接點燃枕頭，且未灑汽油造成延燒，未發生人身傷亡及重大財產損失，已坦承犯行、寫歉意信等堪認有相當悔意，撤銷原判，從輕量刑改判8年6月，恐嚇取財及竊盜等部分不得上訴，其他可上訴。

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