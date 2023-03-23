台中一名陳姓男子2017年透過交友網站結識一名女子，並與對方發展成情侶關係，但自2020年10月至2021年4月間，陳男卻以女方的裸照威脅發生性行為，更恐恫若女子不從，就要把裸照貼在她家附近的電線杆上，逼女方乖乖就範，強制性交得逞6次；法官依犯強制性交罪，共6罪，各判處陳男有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

據判決書指出，陳男於2017年4月間，透過交友網站結識A女並交往，2020年10月至2021年4月間，陳男透過LINE通訊軟體，傳訊A女恫稱：「看來我只好找人去台北蹲了，搞不好還能再嘗嘗鮮呢，幼齒的肉體我也很久沒吃了」、「如果不乖乖配合，不管妳嘿，但願妳不會後悔沒有做什麼事，自己承擔後果乖乖配合」，接著傳送A女裸露胸部、下體照片給對方。

並在訊息中恫稱，若A女不從，就要將照片印出來，貼在A女住家及上班地點，「不介意我請人去你家附近貼滿電線杆吧？」，更提出許多變態要求，最後還提及A女的女兒及母親，威脅若A女敢去報警，就要毀掉對方，致其心生畏懼，分別於2020年10月至2021年4月間，在租屋處遭陳男強制性交得逞6次，最後A女選擇報警提告。

法官審酌陳男與A女為男女朋友，陳男僅為逞一己性慾之滿足，以恐嚇、脅迫之方法對A女為強制性交之犯行，毫不尊重A女之性自主權，對A女造成不可抹滅之傷痛，惡性重大，法管考量其犯後坦承犯行，並已與A女成立調解，依犯強制性交罪，共6罪，各判處陳男有期徒刑1年8月，應執行有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

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