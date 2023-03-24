台中一名廖姓男大生與高中學妹小雨（化名）參加友人的夜店慶生趴，小雨當晚喝得爛醉如泥，廖男竟趁機將其帶回學生宿舍，掀開她的衣物偷拍裸照，還在一旁DIY，隔天小雨醒來後發現自己衣衫不整遭猥褻，決定報警處理，廖男見事態嚴重，竟找友人及姊姊假扮雙親稱會負起責任，但瞎招事後被戳破，小雨報警怒告；法官依犯乘機猥褻罪，判處廖男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩期期間付保護管束，可上訴。

據判決書指出，廖男為小雨（化名）的高中學長，2020年12月25日，2人約好當晚一起到夜店參加友人慶生聚會，翌（26）日凌晨3時許，小雨已因飲用酒類過多而泥醉，廖男將小雨帶回他的男宿舍內，並將她扶至房間床上休息，廖男見小雨酒醉不醒，趁機將小雨的衣服及內衣往上拉起，並將其牛仔褲及內褲脫至膝蓋位置，以手機拍照後，在旁觀看小雨的裸照，並脫下自己的內褲開始DIY。

直到早上10時許，小雨醒來後發現自己衣衫不整，遭到廖男猥褻，決定報警處理，但經廖男苦苦哀求，並答應會告知其父母此事，且會負起責任，小雨才離去未報警。

廖男事後央求不知情的友人假扮廖父，姊姊假冒廖母，並由友人每月匯款廖男打工所支付之賠償費用給小雨，共計6萬元，事因友人發現事態嚴重，停止假扮廖父，小雨報警後才得知被騙。

法官審酌廖男僅因一己之私慾，不思尊重他人身體自主權利，乘小雨酒醉不醒狀態，乘機為猥褻之行為，侵害小雨身體性自主權，並造成其心理陰影，實具一定惡性；考量其於事發後，第一時間為免讓家人知曉此事，竟異想天開商請友人及其姐謊稱為其父母，表達向小雨道歉賠償之意，後因小雨知曉實情提起告訴，而廖男到案後即坦認犯行，並當庭與小雨母親達成和解，賠償給付30萬元。

法官依犯乘機猥褻罪，判處廖男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年，緩期期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供40小時義務勞務，可上訴。

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