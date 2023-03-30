台中市中區台灣大道1處巷弄內30日上午發生工安意外，導致有房屋倒塌，當場造成3名工人被瓦礫堆活埋，51歲蔡姓工人上午最先被救出經送醫身亡。另2名工人受困瓦礫堆中逾9小時待救，其中受困52歲陳姓工人的頭髮及手指最先被發現，消防局於晚間8點多再發現疑似受困41歲吳姓工人的腳部，但因身體深埋瓦礫堆中尚未脫困，目前搜救人員持續徒手開挖，將近晚間10點陳姓死者屍體已脫困，但已確定罹難。