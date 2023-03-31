中市老屋倒塌3工人遭活埋慘死，救援人員緊急開挖搶救，在31日凌晨救出最後1人。（台中市消防局提供／陳淑芬台中傳真）

中市老屋倒塌3工人慘遭活埋 救援人員與死神拔河14小時送醫不治

台中市中區昨(30日)天上午發生施工造成老屋倒塌，3名工人遭活埋意外，台中市消防局出動警大批人力開挖，上午救出蔡姓工人送醫不治，下午陸續發現2名工人深埋瓦礫，緊急以人力開挖、排水，深夜10時55分再救出吳男、今天凌晨1時許救出陳男，兩人均已無生命跡象，送醫不治，救援人員爭分奪秒開挖，奮戰長達14個多小時。

台中市台灣大道一段299巷5號老屋在30日上午10時44分發生倒塌，3名工人慘遭活埋，台中市消防局會報出動警義消及民間救難團體馳援，並出動搜救犬及搭配微型機具加入救援。

上午11時15分救出60歲蔡男，已無呼吸心跳，重傷送醫不治，搜救人員持續開挖，在下午3時許發現1人深埋瓦礫中，雖呼叫並無反應，救援人員緊急以人力徒手開挖，爭分奪秒、搶救生命。

救援人員在晚間8點許再發現另名遭埋工人，呼救也無回應，現場全力開挖，搶救人員出動泵浦抽水，並以水桶裝水辛苦地透過接力加速清除積水，深夜10時55分再救出41歲吳男；31日凌晨1時23分救出52歲陳男，兩人脫困時均無呼吸心跳，送醫不治。

台中市消防局特搜大隊長林黎銘表示，陳男被埋得比較深，連同1公尺多的地基，加上隔壁倒塌下來的高度，總共深度將近3公尺，並遭直立式掩埋，長褲全是土和石塊，被壓在底下難以拉出。

救援人員指出，陳男因腳部遭瓦礫、土石卡住且複雜度高，且地下積水無法消退，出動泵浦抽水，積水剛抽完又立即注滿，難度極高，消防人員全力救援，才協助脫困。