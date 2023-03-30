台中市搜救人員於是22點55分救出1名受困傷者，男性、約41歲、OHCA，給予救護處置後送往台中醫院。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市搜救人員於是22點55分救出1名受困傷者，男性、約41歲、OHCA，給予救護處置後送往台中醫院。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市中區台灣大道1處巷弄內30日上午發生工安意外，工人進行工地開挖作業，，導致有房屋倒塌，當場造成3名工人慘遭瓦礫堆活埋，51歲蔡姓工人上午最先被救出經送醫仍不治身亡。

另2名工人受困瓦礫堆中逾9小時後，其中受困52歲陳姓工人在搜救人員搶救下，其頭部及手指最先露出瓦礫堆，接著徒手開挖搬出受困瓦礫堆的身體，已無生命跡象。

消防局於晚間8點多再發現41歲吳姓工人的腳部，但因身體深埋瓦礫堆中尚未脫困，搜救人員持續徒手開挖，將近晚間10點陳姓死者屍體已脫困，已無生命跡象。