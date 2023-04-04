消防人員齊力將貨車上的貨櫃車駕駛救出。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

消防人員齊力將貨車上的貨櫃車駕駛救出。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

國道1號南向台南路段又出事！繼今天上午在南向303公里處、麻豆段，發生貨櫃車撞標誌牌的車禍事故後，距離該事故地點約7公里處的下營段，下午1點驚傳5車追撞的交通事故，現場共計3輛大型車、2輛小型車輛前後追撞，造成4人受傷，導致新營至下營系統的中線、外側車道暫時封閉。

台南市消防局今天接近下午1點獲報，國1南向296.6公里處發生車禍事故，現場為2輛貨車、1輛小客車、1輛拖板車及1輛貨櫃車的5車追撞、有民眾受困，派遣新營、麻豆、鹽水及下營分隊前往處理，共計出動7車16人。

消防人、車抵達時，小客車內有2位民眾受困、貨車則有1位受困，消防人員將傷者救出，分別被送往麻豆新樓醫院、柳營奇美醫院；其中，50歲小客車駕駛頭部有外傷、意識不清，其餘3名傷者全身多處擦傷。

目前後方車流回堵約3公里，國1南向新營至下營系統僅內側車道開放通行，國道警方建議駕駛朋友提前避開壅塞路段改道行駛。