大陸首艘國產航母「山東艦」編隊亮相台海演習，大陸軍事專家宣稱，共軍已完成對台獨勢力「甕中捉鼈」的布局。（新華社資料照片）

（央視軍事）

共軍東部戰區10日結束「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，在大陸官方最新公布的畫面中，大陸首艘國產航母「山東艦」編隊亮相演訓場，這也是該艦首次參加台海演習。大陸軍事專家宣稱，該航母編隊打破了台獨勢力尋求外援的夢想，共軍已完成對台獨勢力「甕中捉鼈」的布局。

大陸《環球時報》報導稱，10日的演練中，由山東艦，飛彈驅逐艦焦作艦、飛彈護衛艦許昌艦和柳州艦及905型補給艦等6艘艦艇組成的航母編隊亮相。同時，據台灣國防部10日通報稱，殲-15艦載戰鬥機連續兩天出現在台島東部，是國軍首次通報殲-15艦載戰鬥機出現在台灣東部。

此外，日本防衛省10日發布消息顯示，山東艦7日至9日在沖繩縣群島附近海域展開任務期間，艦載戰鬥機起飛約80架次，艦載直升機約40架次，共計約120架次起降。軍事分析人士對《環球時報》記者表示，此次山東艦是真正意義上的訓戰結合，其中既包括訓練起飛和戰鬥起飛。

而根據日方發佈的「山東艦航跡」可以發現，山東艦航母編隊8日從宮古島以南430公里航行至宮古島以南230公里處，從南向北向宮古島海域靠近，更靠近台灣以東海域。

軍事分析人士表示，台灣以東海空域是封控台島的重要一環，在共軍未列裝航空母艦之前，台軍曾制定保存實力的「東疏」方案和計畫，同時相關「外域干涉勢力」也試圖從台灣以東海空域來強行介入，這對共軍武力打擊和遏制強敵介入提出了挑戰。而現階段，共軍航母編隊的有力行動從根本上完成了在台灣周圍形成密不透風的「封控閉環」，特別是徹底彌補了台灣東部海空域的薄弱一環，從而打破台獨勢力尋求外援的夢想，共軍已完成對台島勢力甕中捉鼈的布局。

大陸海軍研究院副研究員唐莉此前表示，作為體系力量山東艦航母編隊參與環島演訓是一個突出的亮點，從這次演練的科目來看，航母編隊展現出很強的制空制海能力。另從航母的活動位置來看，已經形成外阻、內封、固控台獨、呼應夾擊的力量部署。