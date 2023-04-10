國道1號北上24.4公里、圓山路段今（10日）上午7時許發生2車追撞，事故已於7時43分排除，但正值上班尖峰時段，後方車流一度回堵6公里，正在逐步緩解中，盼請用路人注意提前改道。

國1湖口段大小車碰撞「轎車遭壓上護欄」 2人傷回堵10公里
收假日上午國道順暢 下午北返13路段有車潮
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