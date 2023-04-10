上班族注意！國1北上圓山段2車追撞 一度回堵6公里 08:192023/04/10 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號北上24.4公里處10日上午發生2車追撞，造成該路段回堵6公里。（圖／翻攝自高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上24.4公里、圓山路段今（10日）上午7時許發生2車追撞，事故已於7時43分排除，但正值上班尖峰時段，後方車流一度回堵6公里，正在逐步緩解中，盼請用路人注意提前改道。 國1湖口段大小車碰撞「轎車遭壓上護欄」 2人傷回堵10公里 收假日上午國道順暢 下午北返13路段有車潮 離譜！加拿大女機車環台誤上國道 被「熱心民眾」硬拔鑰匙網全怒了 #國1 #國道 #中山高 #圓山 #路況 也許您會感興趣 推薦閱讀 中山高南下2事故 5輛「無尾車」巧合連環撞 14:312023/04/08 社會 國道客運喊漲 和欣4／17起「最高漲10％」 國光要跟進 11:042023/04/06 生活 不明原因停靠輔助車道 駕駛下車遭曳引車撞擊身亡 10:152023/04/09 社會 蘆竹運動中心車道機車族夢魘 易滑 、雷殘民眾盼改善 16:412023/04/06 生活 國道1號中部北上湧車潮 雷區路段又塞了 17:272023/04/05 生活 關埔地區停車場驚見紅火蟻丘 新竹市府火速投藥防治 10:102023/04/09 生活 國道塞爆「mini cooper」前後卻都沒車 內行一看秒懂：沒人敢靠近 05:282023/04/09 生活 台新女子路跑周末萬人開跑 交通管制措施看這 13:402023/04/07 生活 橋下長期遭占用 竹市府評估設停車場 04:102023/04/06 地方新聞 收假車潮湧現 國道北上新竹路段宛如大型停車場 15:512023/04/05 生活 收假了 蘇花路廊恐塞到晚上10點 04:102023/04/05 地方新聞 輕忽風險！國道上撞工程車 逾4成裝了「它」 16:432023/04/07 生活 勞動節3天連假 估國道交通量僅多1成 管制一次看 16:262023/04/07 生活 三鋒高端車銑複合機 攻陸製造商機 04:102023/04/10 產業特刊 國道1號楠梓段貨車火燒車 載200公升柴油陷火海2人跳車逃生 09:502023/04/08 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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