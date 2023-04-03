今日是清明連假的第3天，天氣晴朗，不少民眾開車出遊，國道三號北部多處路段上午出現壅塞車潮，高公局預估下午起會出現北返車潮。圖為國道三號土城路段，南下車道（圖右）湧現大量車潮，走走停停，時速不到40公里。（黃世麒攝）

今（3）日是清明連假期3日，高公局表示截至上午11點，國道全線交通量37.5百萬車公里，預估今日交通量118百萬車公里。上午國道壅塞路段主要是國1北向圓山至五堵；國1南向湖口服務區至新竹；國1高架北向下塔悠至汐止端；國3北向木柵休息站至南深路；國3南向鶯歌系統至龍潭；國5南向南港系統至石碇。

國1狀況仍多。上午9點15分國1高架北向14公里處4輛小客車追撞，占用內線車道，9點42分排除，後方車流回堵5公里；10點17分國1北向213.2公里處2輛小客車追撞，占用內線車道，於10時22分排除，後方車流回堵2公里；10點27分國1南向80.1公里處1輛小客車與1輛小貨車追撞，占用中線車道，10點33分排除，後方車流回堵2公里。

預判今日下午重點壅塞路段是國1北向苗栗-湖口、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、苑裡-後龍、龍井-沙鹿、草屯-霧峰、竹山-中興；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等13路段。