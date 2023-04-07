國道1號后里至大雅路段將進行拓寬，立委楊瓊瓔7日邀相關單位舉行地方說明會。（陳淑娥攝）

「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」已完成可行性期中報告，7日舉行地方說明會，立委楊瓊瓔表示，國1后里至大雅平面拓寬案全長12.5公里，造價達114億元，至少要耗時9年半；而目前豐原交流道增設南出及南入匝道尚未定案，希望能加速推動。

高公局完成「國道1號后里至大雅路段拓寬改善方案」可行性評估期中報告，立委楊瓊瓔今邀集相關單位舉辦地方說明會，市議員羅永珍、神岡區16里里長全數出席，並充分表達意見。

高公局簡報指出，依現況及2031年交通量評估，自后里(160.6k)至大雅系統交流道(173.1k)雙向各拓寬1車道為雙向8車道，總長12.5公里。而豐原交流道動線集中單一路口、運轉困難，將增設南出及南入匝道，並改建三線路、舊社路、雅潭路等3座跨越橋。

三角里長江炳煌則說，希望儘量不要徵收土地及拆遷民宅，若非不得已，應予優厚補償。岸裡里長謝繼潭肯定南出及南入匝道方案，將現況車流一分為二，有助紓解交通壅塞情形。神洲里長陳大燿反映，拓寬車道後，高速公路距離民宅更近，勢必帶來灰塵、噪音，應想辦法解決。

楊瓊瓔表示，國1后里至大雅拓寬案全長12.5公里，造價至今已增至114億元，要求高公局盤點國道沿線剩餘地，盡量減少土地徵收及民宅拆遷；至於豐原交流道增設南出及南入匝道，請高公局委託顧問公司現地會勘，提出2案利弊比較，加速推動期程。

高公局副局長彭煥儒說明，現在土地取得均依照市價徵收，若噪音超標將施作隔音牆；平面拓寬方案整體時程約需9年半，目前正進行可行性評估及綜合規畫，最快明年啟動環評程序，另用地取得則需2年時間。