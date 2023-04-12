攸關台中大里工業區、軟體工業園區數百家廠商及員工通勤的台74線增設十九甲匝道工程，在地方民代積極爭取下，交通部長王國材今（12日）到現場實勘，他說，現有大里一出口匝道壅塞，工路總局規畫跨越大里溪新增十九甲北出口匝道，只要市府完成私有地徵收，交通部拚9月發包、12月動工，預計114年12月完工，屆時可縮短用路人12至15分鐘車程。

立法院交通委員會12日進行台中交通建設考察行程，立法委員何欣純邀請交通部長王國材、台中市政府交通局及在地議員、里長等，實地瞭解台74線十九甲新增北出匝道改善工程進度。

利用立法院交通委員會到台中考察，何欣純邀交通部長王國材到大里河堤棒球練習場現地會勘，立委林靜儀、市議員張芬郁等多位民代、里長都到場關心。（馮惠宜攝）

何欣純表示，台中市大里、太平等屯區地區人口持續增長，現有台74線匝道已不敷使用，台74線新增十九甲匝道工程，目前已通過可行性研究，綜合規劃、環境影響評估、細部設計皆已核定，規畫設計經費2031萬、工程費用7億2040萬、及由台中市府主辦用地取得經費5600萬，總經費7億9671萬，預計今年9月發包。

利用立法院交通委員會到台中考察，何欣純邀王國材到大里河堤棒球練習場現地會勘，她說，未來該練習場將變成匝道用地立橋墩，向鄉親先說明，並請市政府速完成用地徵收，以利9月發包；台中市交通局主秘郭志文指出，目前基地兩塊私地只有300多坪為14名地主所有，市府將採協議價購，應可如期完成土地交付。

王國材則現場拍板，只要市府如期交付土地，可拚9月發包、12月動工，預計114年12月完工，他強調大里一匝道相當壅塞，未來十九匝北匝道完成後，可縮短尖峰時刻利用74號道到大里工業區、大里仁化地區行車時間12到15分鐘。

何欣純補充，台74線快速道路是大台中重要運輸動脈，串連大台中交通路網，目前爭取規畫新設3項匝道工程，包括大里及霧峰地區草湖匝道、六順橋南入、十九甲北出等3處匝道，其中草湖匝道預計今年8月竣工，六順橋南入匝道已動工、目前工程正進行當中；十九甲匝道在完成細部設計確定工程與用地經費，即將進入發包程序，期朌可以在今年年底前開工。

這次會勘，除何欣純外，立委林靜儀、台中市議員李天生、林德宇、張芬郁、蔡耀頡、江和樹等人都親自到場，市議員林碧秀、蘇柏興則配員出席，在地里長出席相當踴躍，顯示地方對於此重大工程的重視。