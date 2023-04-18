為提倡閱讀，桃園市近年投入不少資金擴充圖書館軟、硬體，盼讓市民擁有更好的閱讀資源，去年購書經費高達1億6500萬元，購入不少童書繪本、立體圖書及外文圖書等。不僅如此，上月國家圖書館公布「111年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，桃園總計獲得5個獎項，成為閱讀力表現績優城市。

桃園市立圖書館館長唐連成表示，市府為了新總館的成立特別編列購書經費2億元，分列3年採購新總館館藏，去年桃園市立圖書館總館及分館購書經費達1億6500萬元，投入購書資源經費居全國之冠，購入包括VR沉浸式體驗英文學習館藏、多國語言文化圖書、雙視圖書、視聽資料及電子書等，以提升桃園市圖書館的館藏，滿足市民各年齡各族群的閱讀需求。

唐連成指出，桃園市立圖書館新總館於去年12月17日開始試營運，目前已吸引超過110萬人次使用圖書館資源，期待有更多市民朋友造訪。另也提醒民眾，圖書館館藏資源皆可利用官網線上申請借閱，並透過物流配送到讀者指定的分館或超商，讓市民在借閱圖書時能更便利。

教育部於上月29日在國家圖書館公布「111年臺灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」並頒發閱讀力表現績優城市，桃園市榮獲5個獎項，由唐連成代表桃園市受獎。獲得的獎項包括「民眾每人資源投入經費」第1名、「民眾持證比例表現」第2名、「民眾每人網站資源使用次數」第2名、「民眾每人擁書冊數」第4名及「民眾每人到館次數」第5名。