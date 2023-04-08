每到假日大量旅客湧入台南，經常造成一房難求，台南市政府觀光旅遊局攜手4大公會開發台南市專屬訂房系統，以滿足團體訂房的需求。圖為赤崁樓假日人潮。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

每到假日大量旅客湧入台南，經常造成一房難求，台南市政府觀光旅遊局攜手4大公會開發台南市專屬訂房系統，以滿足團體訂房的需求。圖為國華街商圈假日人潮。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

疫後出遊觀光熱潮不斷，大量旅客湧入台南，每到假日經常一房難求。市府觀光旅遊局考量從下半年起到明年，陸續有全國運動會、2024台灣燈會、台南400系列等多項大型活動將在台南舉辦，住宿需求十分旺盛，已攜手4大旅館、民宿及旅行公會開發台南市專屬訂房系統，以滿足團體訂房的需求。

觀旅局指出，儘管國門開放逐漸湧現出國潮，但今年台南市在春節、228及清明節連續假期，仍維持國旅高熱度；光是清明節連假就有超過450萬人次遊客造訪台南，包括鹽水老街、德元埤荷蘭村、孔廟文化園區等景點的遊客人數，都較去年同期呈現倍數成長。

另外，下半年台南市將舉辦全國運動會及相關宗教活動，明年也有2024台灣燈會、台南400系列等大型活動，預期將有大量旅客入住台南，為因應大量旅客的住宿需求，市長黃偉哲特別指示觀旅局研議配套機制，並落實旅宿業管理，以保障旅客的安全及權益。

觀旅局表示，經會同台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會及台南市旅行商業同業公會等4大公會研議對策後，決定委由旅行商業同業公會開發台南市專屬訂房系統，以因應大量住房的需求，目前這套系統已經開放旅宿業進行測試，預計近期就能正式上線。

旅行商業同業公會理事長蔡承鴻說，這套訂房系統主要提供旅行業使用，除能有效解決旅行業同業近期找房的困擾外，也會將相關公會、協會的建議，納入系統進行調整。

旅館商業同業公會理事長吳俊泰認為，最近已經接獲許多來自外縣市大量訂房的需求，雖然透過公會管道提供協助，但仍難以及時滿足日益增加的大量訂房，樂見旅行商業同業公會建立專屬訂房系統，加速媒合大量房源的效率。

民宿文化發展協會理事長柯凱文也指出，非常期望這套系統的上線，也希望在穩定營運後，能再加入觀光工廠、租車、伴手禮及套裝遊程等，不僅增加旅遊深度，更能營造多贏局面。

台南市直轄市旅館商業同業公會理事長古旆慈表示，原縣區的旅館業分布廣泛，期盼透過這套系統能夠促進旅客體驗濱海、山林及溫泉的多元住宿場域。