為延伸布局智慧移動多元解決方案，群創集團將於今年Touch Taiwan 展出一系列前瞻技術、軟硬整合應用服務，並串聯系統至交通場域生態系，涵蓋首發智能充電樁、數位列車、智慧座艙等多元解決方案。

群創總經理楊柱祥表示，隨著新興科技崛起，相信面板顯示器將會提供更加智慧化、生活化的多元解決方案。群創深耕面板顯示器多年，致力開創多元場域經濟，攜手策略夥伴提供客戶創新場域解決方案，其中更以智慧交通、車用場域上布局升級，建立關鍵技術優勢，提供高質化系統整合服務，創造有機成長。今年Touch Taiwan展覽，群創將提供高值化、節能減碳的創新智慧移動解決方案。

近年電動車蔚為風潮，同時帶動充電樁產業興起。此次展覽，群創將與合作夥伴共同推出完整充電樁顯示解決方案，包含「智能觸控充電樁」，其搭配電子紙與液晶觸控雙螢幕，除結合直覺、簡易的螢幕觸控操作，亦同步串流影音多媒體功能，適合安裝於大型百貨商場、購物中心等智慧零售場域，可針對電動車主投放廣告與推播促銷訊息，瞄準充電帶來的等待經濟。此外，群創也提供「大螢幕智能充電樁」，搭載業界唯一50吋大螢幕商用顯示高亮度螢幕，並具備IP55+IK10高規國際防護等級，達超高防水、防塵、耐撞等特性，讓廣告主可有效投放多媒體影音廣告、推播促銷訊息，將顛覆過往車主等待充電的體驗。