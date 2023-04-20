天茶智能科技陳先牆總經理擁有超過25年的機電經驗，將BIM的概念導入大樓設計，此概念獲得江陵集團林美東董事長大力支持進而成立天茶智能科技，先後陸續獲得桃園市政府社會住宅、新光醫院、國內外辦公大樓、智慧工廠等案件採用，更是美商Autodesk大中華區唯一獲得APS認證系統整合商，於BIM與FM領域上位居領先地位。

智慧城市中，建築物是最主要的一項元件。過去建築物的系統繁雜而分散，導致管理不便且資源無法有效利用，而現今的老舊建築可導入「iBMS智慧建築管理平台」，將建築物內各種資訊顯示於BIM 的3D模型，使所有數據可視化，重新賦予智慧化生命。

新建築物可藉由BIM從建地的評估、建物的設計、施工至完工後的維運，貫穿建築全生命週期，整合多樣系統於iBMS智慧建築管理平台中，如：BA、門禁監控、感知設備、照明、空調、停車、消防、能源、租用分析等，並將設備文件數位化，再配合平台上工單巡檢的功能，提供建築客製化管理平台，利用即時資訊且直覺化管理，有效降低成本並節能減碳，是邁向智慧城市的關鍵利器。

當永續發展已成為刻不容緩的目標，新保指出，責無旁貸轉型商業模式，積極與跨業界策略夥伴合作，全面布局智慧城市、智慧生活及智慧建築，以提升綠色競爭力，並全力拓展AIOT多元解決方案，期盼帶動業績綜效，共築ESG正向循環，實踐永續新未來。