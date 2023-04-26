冷空氣增強及鋒面雨帶影響，氣象專家吳德榮表示，今天北台灣有局部雨，花東及山區有局部短暫雨，北台灣轉涼，氣溫16至20度，接著周四至周六全台氣溫升至30度以上，周六晚起至下周一勞動節（29日至5月1日）另一波鋒面雨帶影響，中部以北及東半部局部地區有較大雨勢，同時氣象局指出，周日北部再轉涼，高溫降至21度，與周六高溫30度相比，驟降9度。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今（26日）鋒面雨帶影響，北台灣有局部雨，花東及各山區有局部短暫雨；北台灣轉涼，約16至20度，其他氣溫略降，中部18至29度，南部21至32度，東部18至29度。氣象局提醒，午後配合熱力作用下，中南部山區雨勢會比較大。

吳德榮指出，明天鋒面帶遠離，明天至周六（27至29日）白天各地多雲時晴，山區午後有零星降雨的機率，氣溫逐日回升，漸轉熱，且周五、六北台灣高溫將升至近30度，中部32度，南部34度。

周六至下周一（29至5月1日）是勞動節連假，吳德榮表示，周六晚起至下周一另一鋒面雨帶影響，中部以北及東半部有局部陣雨，局部地區有較大雨勢；下周二（2日）天氣漸好轉，各地山區午後仍有局部短暫雨的機率。根據氣象局預報，台北周日高溫剩21度，和周六高溫30度相比，驟降9度。