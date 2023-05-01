今天是勞動節，勞保基金卻面臨破產危機。蔡英文總統今天表示，大家都很關心的勞保議題，政府已經連續四年，撥補挹注勞保基金。行政院也已經承諾，明年會繼續撥補1000億元。「我們做出這些努力，就是希望勞保能穩健運作下去」。

蔡英文在臉書表示，5月1日勞動節，「各位勞工朋友，辛苦了！」從今天開始，台灣疫情等級降階，回顧這三年多來，從疫情一開始，就投入防疫的司機、郵差和便利商店員工、護理人員、藥師、醫師，以及防疫器材生產線上的作業員，她要再次感謝大家，在不同的崗位上共同努力、彼此守護國民的安全。

還有許多從事公共設施業的勞工朋友，像是供水、供電、電信、公共運輸等，也在疫情時，用專業及經驗，讓我們的供應系統穩定運作，也為社會帶來安定的力量。她向各行各業的勞工朋友致敬，「感謝大家全力配合防疫措施，讓台灣即使面對疫情的挑戰，也能維持社會正常運作和經濟成長」。

蔡英文表示，很多勞工在這三年多，面臨非常艱困的環境，再加上疫後嚴峻的國際經濟情勢，都需要政府更溫暖、貼心的照顧。除了透過今年的「疫後特別預算」來協助大家，從她2016年上任以來，政府也持續透過調漲基本工資、減稅，以及推動各項福利政策，減輕大家的負擔。

她說，大家都很關心的勞保議題，政府已經連續四年，撥補挹注勞保基金。從2020年起，總共撥補了1470億元，行政院也已經承諾，明年會繼續撥補1000億元。

蔡英文強調，勞保是政府辦的保險，也是勞工朋友的重要支柱。過去的政府，沒有撥補挹注勞保基金，而我們做出這些努力，就是希望勞保能穩健運作下去。我們也會持續努力，帶給大家更溫暖的照顧，「再次謝謝所有勞工朋友的付出，讓台灣不斷向前邁進」。