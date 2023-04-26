由於東北季風影響，明（27）日清晨中部以北及東半部不定時有局部降雨，南部山區亦有零星飄雨的機會，南部平地則為多雲的天氣，氣象局表示，白天後東北季風減弱、水氣減少，剩東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。不過周六至下周日（29日至30日）有鋒面通過，天氣又趨不穩定，隨後東北季風增強。

氣象局分析降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天清晨仍受東北季風影響，中部以北及東半部不定時有局部降雨，南部山區亦有零星飄雨的機會，南部平地則為多雲的天氣，白天起東北季風減弱，水氣減少，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，西半部大致上為多雲到晴，但留意午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局分析未來天氣。（氣象局提供）

溫度方面，北部及東半部低溫落在18到20度左右，中南部大約在20到23度之間，各地清晨感受偏涼，東半部白天高溫約24到27度，西半部可以來到27到31度，尤其是南部近山區有機會更高一些，西半部日夜溫差大。

氣象局預測未來溫度趨勢。（氣象局提供）

氣象局說明，周五至周六白天（28日至29日）各地為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨；周六晚至下周日（29日至30日）鋒面通過，天氣又趨不穩定，隨後東北季風增強，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，北台灣高溫明顯下降。

下周一（5月1日）東北季風減弱，東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部氣溫回升；下周二（2日、3日）各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫陣雨。