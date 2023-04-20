永豐投顧長期深耕ESG投資領域成績斐然，以「SinoPac+企業永續評鑑系統」榮獲「2022年國家品牌玉山獎最佳產品類-全國首獎」，特獲蔡英文總統於總統府接見。永豐投顧總經理李學詩表示，「SinoPac+企業永續評鑑系統」具有「高標準、公信力、完整性」三大特色，將台灣優質ESG投資標的推薦給國內外投資機構，並篩選出存股標的，讓永續投資實踐普惠金融。

「SinoPac+企業永續評鑑系統」為針對台灣上市櫃公司之企業永續作為所做全盤性評估的評鑑系統，創下三個「第一」：全台「第一套」具國際標準SASB及在地需求的評估模組；台灣「第一家」金融業者獨立開發ESG評鑑，並委請PwC資誠永續發展服務公司進行方法論諮詢；「第一個」運用ESG評鑑篩選出存股標的，讓一般存股族也能擁抱永續投資。

根據總統府發佈的新聞稿蔡英文總統在接見得獎代表時表示，「淨零轉型」是具有高度挑戰性的工作，政府會傾全力整合各界量能投入，並盼所有得獎廠商繼續支持政策，在未來的工作項目中融入減碳、淨零的概念。

李學詩指出，永豐投顧致力推動台灣永續投資，「SinoPac+企業永續評鑑系統」將優質ESG投資標的推薦給國內外投資機構，並提供客製化ESG投資組合給一般投資人，創造更多機會，為投資加分。並將持續精進並擴大評鑑範圍，累積評鑑資料庫，更將納入最新國際關注的重大永續議題，朝向成為台灣永續投資的關鍵指標邁進。

「SinoPac+企業永續評鑑系統」依據企業最新發布的企業社會責任報告書(或永續報告)，根據產業特性訂定具財務重大性永續指標，並結合以SASB五大永續面向所評估的跨產業永續指標。由領先到落後企業分布A+、A、B+、B、C五等級，評分越高顯示企業對具財務重大影響的永續因子掌握度高、揭露透明度高，整體風險較低。截至2022年底，共評鑑317家公司，其中，七成集中於B+與B等級， A等級以上占18％。相關的評鑑方法論及結果定期更新至永豐金證券豐投ESG網站上。