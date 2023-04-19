迎接電動車時代來臨，中華車（2204）19日推出高續航力、充電速度更快的全新中華菱利E300。在既有廂車版本下，再推出貨車版，滿足客、貨兩用需求，全車系皆支援CCS1 DC直流快充，在NEDC測試條件下貨車版本續航里程最高可達到326KM。中華車表示，中華菱利E300提供22.4kg-m高扭力值，起步爬坡更有力，並提供奶蓋綠車色新選擇，且全車系標配電動摺疊後視鏡、定速系統等便利仕樣配備，能輕鬆對應生意上的各種狀況並提供良好駕馭感受。車電分離價59.2萬起。中華車進一步指出，中華菱利E300電池容量為42.6kWh，同時支援CCS1 DC直流快充，電量從0到80％，僅需約45分鐘的時間，充電10分鐘約可行駛45KM，為車主大幅度省下充電時間，不管是短程訂單，還是較長的送貨路程，皆可為車主們降低里程焦慮，也不需擔心充電時間耗時過久。隨著政府積極投入充電樁基礎建置，預計2025年充電樁建置計劃將擴建至7,800個，以提供國人更便利的充電環境，中華車表示，預期將可加速台灣電動車市場成長。