民進黨中執會(12)昨日通過由副總統賴清德參選2024總統大選，賴清德也發表談話，力拚「總統高票當選、國會單獨過半」，要實踐「民主團結」、「民主治理」及「民主和平」三大民主行動。對此，前台南縣長蘇煥智提及台南農業區鄉鎮市邊緣化的問題，直言「賴清德留下的『爛攤子』，總統候選人有解方嗎？」

蘇煥智昨在臉書指出，台南縣市合併升格直轄市已經13年了，其中賴清德執政8年，但台南市的農業區鄉鎮市，特別是溪北（曾文溪以北）及山區（玉井等7個山區鄉），邊緣化、沒落的速度，比嘉義縣還嚴重。蘇煥智感嘆表示，所有的民意代表對於這個問題都僅罵一罵而已，並沒有提出解決方案，也沒有民間團體起來組織採取行動。

蘇煥智認為，賴清德一路從市長、行政院長到副總統，這些農業區不但邊緣化更嚴重，而且賴更排斥別人討論台南的溪北及農業區加速沒落的問題。蘇煥智認為，地方邊緣化，青年外移，在都會區低薪高房價，是造成台灣少子化、社會崩塌危機的關鍵。蘇煥智直言，對於賴清德自己留下的「爛攤子」是否有解方？該如何搶救？

蘇煥智強調，賴清德在擔任台南市長時，討厭有人向他反應台南市「溪北山區邊緣化」的聲音，如今若不趁他選總統時大力喊出地方邊緣化的聲音，將來更沒有機會表達。