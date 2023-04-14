台南市議員蔡麗青、邱昭勝聽取台灣歷史博物館研究員意見，商討將滯洪池妥善規畫，爭取成立生態友善園區。（程炳璋攝）

台灣歷史博物館旁10公頃的滯洪池有8成面積由台南市工務局管轄，近年發現水雉與環頸雉等2級保育鳥類出沒，台灣歷史博物館更計畫在該處復育螢火蟲推展生態教學與觀光，台南市議員蔡麗青與邱昭勝找來相關單位聯合勘查，促成立台史博館生態友善園區。

台史博館與亞太棒球村的交界處有處10公頃的生態滯洪池，被畫分為台史博館與台南市工務局分別管轄，其中8成面積屬於後者。

這處生態池近年被發現有水雉與環頸雉等2級保育類生態動物出沒。最多曾發現12隻水雉一起出現，生態學者觀察該處已成為10多種一般與稀有鳥類的自然棲地，附近樹林更有1級保育類的草鴞（貓頭鷹）出現。

台史博館認為這處難得的溼地未來可作為生態教學與觀光用途，有生態學者擔心溼地旁的亞太棒球村人為施作工程，會破壞這處自然棲地。

蔡麗青與邱昭勝聯手找來台南市體育局、工務局、水利局、農業局相關單位釐清責任歸屬，研商保留滯洪池周邊綠帶，爭取維持現狀，守護這塊「城市最後淨土」。臺史博館長張隆志、台江文化促進會、台南社大、台南野鳥保護協會及州北里長康瀚仁、東和里長曾靖凱均出席與會。

台江文化促進會總幹事鄭嘉勝表示，台史博與棒球場交界處生態豐富，除有稀有動物如草鴞，還有台灣原生種的植物，例如每年3月盛開的苦楝花，台江最高峰「希望之丘」也在園區內，豐富生態就藏在都市裡，是非常幸福的事，希望這些美好事物可永續下去。

邱昭勝表示從小在附近長大，感受早年的生態因各項開發逐漸受破壞十分可惜，城市進步須注意生態平衡。

蔡麗青表示，這處滯洪池未來爭取微生態園區，將由台南市政府、史博館與民間的力量，3方共同繼續維護，提升社區環境品質，實現大自然就在我們身旁的目標。