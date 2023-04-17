元太經營電子紙生態圈，建立包括IC設計、模組、系統整合，至應用開發等生態圈夥伴，已加入電子紙產業聯盟的旗下會員企業也已超過150家。其中，IC設計夥伴包括天鈺、奇景光電、晶宏科技、晶門科技、瑞昱、聯合聚晶、聯詠、聯發科8家IC設計夥伴，將分別展示適用於電子貨架標籤、電子書閱讀器的電子紙IC解決方案，以更低耗電的IC設計驅動高效率的能源管理。

Oxide TFT背板方面，夏普將與元太合作展示其獨家的IGZO背板技術，運用於製造電子書閱讀器、電子紙筆記本的電子紙模組。IGZO背板應用於電子紙顯示器中，可打造出擁有更高的解析度、更快的翻頁速度，以及更省電的電子閱讀器。

為了擴大電子紙模組製造供應，元太積極與模組夥伴結盟，藉由模組製造夥伴的高品質製造實力，提供客戶全系列各式尺寸的彩色電子紙模組，可應用於電子貨架標籤、廣告牌或大尺寸看板等。本次參與展覽的模組夥伴包括：京東方、東方科脈、奇新光電、清越科技(維信諾)、群創光電、興泰科技(合力泰)、聯積電子、墨方光電(帝晶)，將分別展出旗下各尺寸彩色電子紙模組系列產品。

全球零售生態圈中來自各地的電子貨架標籤系統整合商均將現身本次展會中，包括：漢朔、Pricer、振曜、SES-Imagotag、SoluM，帶來最新彩色電子紙標籤系統展示，運用電子貨架標籤的動態顯示功能，結合智慧零售解決方案。

TPV冠捷科技將帶來全新彩色電子紙看板系統展示，包括28吋及25.3吋E Ink Gallery Plus彩色電子紙看板系統、7.3吋E Ink Gallery Palette促銷看板，及10.3吋E Ink Kaleido 3彩色電子紙筆記本。

此外，Wacom將以「意到筆隨」為主題展示其數位手寫解決方案，運用電子紙筆記本和數位手寫筆結合在閱讀、思考或分享的使用情境，展演在不同的電子紙筆記本產品中，均能自然且自由書寫的手寫筆解決方案。

而來自瑞典的Exeger公司是擁有太陽能發電材料技術，可將各種形式的光能轉化為電能。Exeger將展示運用新型軟性太陽能技術Powerfoyle，將戶外自然光或室內環境光轉化為源源不斷的再生能源，其技術應用於電子紙筆記本外蓋上，可供應電子紙筆記本的續航電力。