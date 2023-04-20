XRSPACE致力整合AI、5G、雲端邊緣運算，以自主研發虛擬人提供多元互動，打造新世代的元宇宙社群生態。近年來，攜手企業品牌、文化內容、教育機構與數位創作者，以旗下GOXR元宇宙社群平台賦能各界，以低門檻快速打造專屬元宇宙體驗。此外，旗下的PartyOn音樂元宇宙平台亦與台北流行音樂中心、滾石音樂等夥伴緊密合作，並在2022年底跨海至日本市場，與nana music音樂社交公司共同推出nana-PartyOn元宇宙音樂社交平台。

XRSPACE過去與文策院攜手Meta Taiwan、雲林北港朝天宮協力開創新台潮宮廟元宇宙，並與故宮博物院、朱銘美術館、雙北、台中、嘉義等各縣市教育局處推行服務臺灣學子的數位教育藝廊，更與鴻海科技集團、台北富邦銀行、中華電信、亞太電信等國內產業巨擘合力創新體驗。獲資金挹注後，將能積極深耕虛擬人與即時互動等垂直技術，協助各界內容IP數位轉型，在虛擬世界中創造不同的可能性。

透過運用國發基金與鴻海的共同資金挹注，期XRSPACE在內容端、平台端、技術端進行產業整合，加上與AI、5G、雲端等未來科技的結合，對相關文化內容業者創造直接效益，並將不同生態圈聚合成大型平台，進而延伸成未來內容生態系，培育臺灣技術與創意人才，激發更多在地未 來內容產業發展，打造屬於臺灣自有平台，邁向國際。