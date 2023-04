虎神(左起)、陳建瑋、小樹、桃園市張善政市長、邱正生局長、陳偉鴻主任等人,25日出席「2023桃園鐵玫瑰熱音賞記者會」。(新視紀整合行銷提供)

「2023桃園鐵玫瑰熱音賞」25日於桃園展演中心辦理徵件起跑記者會。桃園市市長張善政、本屆評審團總召陳弘樹(小樹)及評審團代表金曲台語歌王陳建瑋、「四分衛」團長虎神等人昨出席活動,鼓勵大眾多創作、勇敢參賽,並揭曉今年總獎金高達150萬元,即日起至6月12日開放網路報名。

陳建瑋表示,很期待參賽者在舞台上的表現,「創作對我來說是一個認識自己的過程,『You are what you it.』你的樣貌、人格會因為你看過什麼、感受過什麼而決定。創作這件事可以讓你去慢慢疏離你經過的那些事情,可以變成一個更進化的自己。」

他也分享,台灣音樂市場近年百花齊放,要在競爭激烈的賽事中嶄露頭角,一定要掌握自身的特色,多聽、多看、多吸收海內外音樂市場的趨勢,有助於打開眼界突破音樂同溫層,更有機會脫穎而出獲獎進而與音樂產業接軌。

虎神則表示,每次創作都要顛覆以往的過去,有新的未來、新的可能,讓每次的作品都有嶄新的開始,暖心地鼓勵參賽者名次不重要,平常心、好好從過程中學習,笑說:「名次的確不重要,但是獎金蠻重要的。」還強調,音樂編曲、排練跟現場演出都是一體的,期待看到與眾不同且精采的音樂創作者;談到近況,他透露,四分衛已在編曲新歌,話鋒一轉,更盼望烏俄戰爭盡快停止,才能讓他有機會實現願望赴俄國自助旅行。