目前已有數百隻小燕鷗飛到神秘沙灘開始築巢下蛋。（台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國產署於19日與偏鄉保育協會理事長葉武訓（中）簽約認養國有非公用邊際土地南澳神秘沙灘。（台灣偏鄉生態物種保育協會提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

國產署日前與台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會簽約認養宜蘭縣南澳鄉的神秘沙灘，渾然天成的海蝕洞不僅為遊客超愛打卡點，亦為二級保育類小燕鷗、台灣原生種毛蟹等重要繁殖地；該協會理事長葉武訓表示，希望透過棲地保育協助復育，讓牠們可以在這片沙灘上安心繁衍下一代。

國產署於19日與偏鄉保育協會簽約認養國有非公用邊際土地南澳神秘沙灘，面積約77.74公頃，主要計畫內容為推廣大南澳生態及海灘生物多樣性，宣導維護保存環境棲息地的重要性，並以區域巡查方式阻止非法入內干擾野生動物及相關人為不當行為，與地方各單位、團體共同建立保育工作平台。

南澳神秘沙灘位於南澳鄉武塔村，長6至7公里的狹長型海岸線，斷崖峭壁、海蝕洞群，擁有太平洋無敵海景，為網美爭相拍照打卡點；且自然生態景觀豐富，為許多保育類、野生動物的繁殖地，遂被稱為觀音海岸自然保護區。

據了解，每年4月至8月為小燕鷗的繁殖季，會飛來台灣繁衍下一代，主要分布在蘭陽溪、南溪及新城溪出海口的沙洲灘地；牠們會築巢在裸露礫石灘、平坦沙地，故時常遭野狗叼走或沙灘越野車等破壞。縣府農業處表示，會協助在繁殖區周邊設置阻隔設施及告示牌，減少人為干擾。

該協會理事長葉武訓指出，目前已有數百隻小燕鷗飛到神秘沙灘開始築巢下蛋，數量持續增加中，協會會有2名巡查員及近30名志工加入保育行列，若發現鳥巢，會在周邊開闢壕溝並標示，提醒大家不要誤踩，讓牠們安心繁衍下一代。