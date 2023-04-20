錼創3月營收0.45億元，年增45.22%、月增51.30%，登歷史新高紀錄；第一季營收0.97億元，年增17.95%、季減9.82%。公司先前目標，挑戰今年底前單月損平，有機會最快在2024年轉虧為盈。錼創董事長李允立表示，2023年業績保持一直以來看法不變，今年營收可望較去年倍數成長，未來幾年營收亦倍數成長，且後續轉盈計畫不變。事實上，儘管大環境變數不佳，但開發力道不變，營收仍看法樂觀。

友達喊出今年是Micro LED面板量產元年，希望成本下降如摩爾定律「2年減一半」。李允立也認同，以單一產品比較，去年成本已年減5成，預計今年將再年減40-50%。進入量產階段，錼創有越來越多客戶分布，預期Micro LED手錶和電視已可進入銷售階段，車用Micro LED則步入Design in階段，三至五年後新車產品也將可望登場，商機日漸壯大，但實際上，錼創目前產能已經爆了，所以需要夥伴力量，聯手供應鏈快速擴大產能，公司將設備、技術、Know-How給合作夥伴，對產業快速發展，且非做不可，並對錼創、對客戶均有利。

面對大陸銀彈攻勢，又該如何看待Micro LED後續發展？李允立表示，中美競爭下，客戶仍小心評估供應鏈，以免捲進出貨供應問題，加上錼創有南韓高階客戶，共同發展進步時程下，均對台灣和公司發展Micro LED的有利機會。