元太董事長李政昊。（圖／袁顥庭）

電子紙供應商元太在Touch Taiwan展出全系列彩色電子紙，董事長李政昊表示，從電子貨架標籤、數位看板等各項應用都已經彩色化，目前彩色電子紙的營收比重大約7成，樂觀看待電子書閱讀器會在未來幾年快速走向彩色化。

李政昊表示，剛出彩色電子紙的時候也被消費者嫌，但是這幾年技術有了持續進步，「有彩色一定會用彩色」，閱讀器遲早會全部轉為彩色。不過電子書閱讀器要做彩色比較複雜，今年景氣比較差影響客戶導入新產品的意願，此外，書籍內容、閱讀器的軟體都要再優化，複雜度挺高，還需要一些時間。